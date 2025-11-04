ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದೊಯ್ತು ಮಾರಾಮಾರಿ..! ಪರಸ್ಪರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿ?

Fight in Bigg Boss house : ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಜಗಳ ಇಂದು ಜಗಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದು ಇಡೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಇಂದಿಗೆ 30 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 20 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕಳೆದ 8 ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 9ನೇ ಸೀಸನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
Bigg Boss Tamil Season 9 - இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BiggBossTamilSeason9 #OnnumePuriyala #BiggBossSeason9Tamil #BiggBoss9 #BiggBossSeason9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #BiggBossSeason9 #VijayTV #VijayTelevision pic.twitter.com/jrFCHSPK8j
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ವಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 19 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದರೂ, ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 4 ಜನರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ಪಡೆದ ಕನಿ ತಿರು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಜನರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಂತರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಿನೋದ್, ವಿಯಾನಾ, ಶಬರಿ, ವಿಕ್ರಮ್, ಪಾರ್ವತಿ, ಕಾಮರುದಿನ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಕೆಮಿ, ತುಷಾರ್, ದಿವಾಕರ್, ರಮ್ಯಾ ಜೋ ಮತ್ತು ಎಫ್ಜೆ ಎಂಬ 12 ಜನರನ್ನು ಈ ವಾರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ರ ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜಿನ್ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಿನ್ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಡ್ರಾ ಭಯದಿಂದ ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.