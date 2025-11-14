English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಣರಂಗವಾಯ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ.. ಜಿದ್ದಾ ಜಿದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾಯ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮುಖ!

Bigg Boss contestant injury: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮುಖ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 14, 2025, 02:44 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ

ರಣರಂಗವಾಯ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ.. ಜಿದ್ದಾ ಜಿದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾಯ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮುಖ!

 Bigg Boss Tamil: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಟಿಆರ್‌ಎಫ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ತಂಡವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ.. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಿದೆ.. ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ದೈಹಿಕ ದಾಳಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅವು ಎಂದಿಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದರೆ, 8 ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. 

ಆದರೆ ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತೆ ಕಾಣುವ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಬರಿನಾಥ್ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮೊಣಕಾಲು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲಿ, ಅವರು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೋವು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಗಾಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಾರ್ವತಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಊದಿಕೊಂಡ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ನಟಿ ವನಿತಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೋಪದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ವನಿತಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಹ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾರಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ.. ಆಟದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

