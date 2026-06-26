Bigg boss: ಈ ನಟಿ ಈಗ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಂಘಟಕರು ಸಹ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10ಗಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10 ಎಂದಿನಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಯಾರಕರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತಿ, ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವರ್ಷ, ಪವಿತ್ರ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹರಿ, ನೂಕರಾಜು, ರಾಕಿಂಗ್ ರಾಕೇಶ್, ಪಲ್ಲವಿ ಗೌಡ, ನಂದೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮ್ ನಂದನ, ವಸಂತಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪತಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಆಟ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ, ರಾಯಲ್ ಮೆಕ್ ರಮಣ, ಶಿವ್, ಕದಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವರ್ಷ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಯಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಅಮರ್ ದೀಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈಗ, ಅಮರ್ ದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾಯಕಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10 ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸುಂದರಿ ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ನಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾsffಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಂಘಟಕರು ಸಹ ಆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತೇಜಸ್ವಿನಿಯನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಕರೆತಂದರೆ, ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಯಾರಕರು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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