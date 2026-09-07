Bigg boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಯನಟ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಳ್ಳನಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಪಂಚ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನರೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪೊಟ್ಟಿ ನರೇಶ್, 11 ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನರೇಶ್ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನರೇಶ್ ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ.. ಮತ್ತು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ನೊಂದಿಗೆ ನರೇಶ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪಂಚ್ಗಳಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ನರೇಶ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಗೆ, ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹಳೆಯ ಕಾಗದಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು... ಅಂತಹ ಕಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ," ನರೇಶ್ ಭಾವುಕರಾದರು.
"ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಧೀ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ನ ಆಡಿಷನ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾನು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್, ಬುಲೆಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ತೊರೆದ ನರೇಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.