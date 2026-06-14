/ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..ಮತ್ತೊಂದು Bigg boss ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ2 ಶುರು

Bigg boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 10 ರ ಹವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ತೆಲುಗಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 10ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಆಯೋಜಕರು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 10 ರ ಪ್ರೋಮೋ ಹಾಡನ್ನು ಇತರ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮನರಂಜನೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ದಶಕ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವಕಾಶ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ `ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷ` ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಮೆನ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಶೋಗೆ ಏಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಳ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Bigg Boss 10 Agnipariksha!
Adbhuthalu sadhinchadaniki samanyulaku maro avakasam!
Register, upload your video, and get ready to enter the game!
Audition entries are open from June 12 to June 20#BiggBoss10Agnipariksha #StarMaa #JioHotstar pic.twitter.com/0goYpjUBku
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಪ್ರಾರಂಭ
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯೋಜಕರು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ "ಫೈರ್ ಟೆಸ್ಟ್" ಸೀಸನ್ 2 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್ 12) ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೂಪಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಜೂನ್ 20 ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ, ಈ ಸೀಸನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿಜೇತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈಟಿವಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಲ್ಲವಿ ಗೌಡ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹರಿ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ನೂಕರಾಜು, ರಾಕಿಂಗ್ ರಾಕೇಶ್, ನಂದು ಅವರ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂದು, ಪಾಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್, ಆಟ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ, ರಾಯಲ್ ಮೆಕ್ ರಮಣ, ವಸಂತಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪತಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಬರಹಗಾರ ಕದಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮುಂತಾದವರು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.