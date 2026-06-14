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ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..ಮತ್ತೊಂದು Bigg boss ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ2 ಶುರು

Bigg boss common man agnipariksha 2-start: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್  ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷಾ ಸೀಸನ್ 2 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು  ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 
 

Published: Jun 14, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:55 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..ಮತ್ತೊಂದು Bigg boss ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ2 ಶುರು

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ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..ಮತ್ತೊಂದು Bigg boss ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ2 ಶುರು
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