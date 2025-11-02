Bigg Boss weeked elimination : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಆರಂಭವಾಗಿ 8 ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು 15 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌರವ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಗೌರವ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಖಚಿತ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ, ದಿವ್ವೇಲಾ ಮಾಧುರಿ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.. ಗೌರವ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೌರವ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿವ್ವೇಲಾ ಮಾಧುರಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಾರ, ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ದಿವ್ವೇಲಾ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಅವರಂತ ಫೈಟರ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಟಿಆರ್ಪಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ.