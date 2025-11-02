English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಂದೆ ಹವಾ.. ನಾನೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಈಕೆ ಆಟ

ನಂದೆ ಹವಾ.. ನಾನೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಈಕೆ ಆಟ

Bigg Boss today elimination : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಡುವೆ, ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 2, 2025, 07:31 PM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ?
    • ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..

Trending Photos

ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ
camera icon7
Madhuri Dixit
ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ
ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಟರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು! ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದ ರೇಖಾ
camera icon4
Rekha
ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಟರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು! ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದ ರೇಖಾ
ನೋಟು ಹರಿಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ! ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
camera icon6
Tear notes exchange
ನೋಟು ಹರಿಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ! ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
camera icon1
indian product price in Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
ನಂದೆ ಹವಾ.. ನಾನೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಈಕೆ ಆಟ

Bigg Boss weeked elimination : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಆರಂಭವಾಗಿ 8 ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು 15 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌರವ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಗೌರವ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಖಚಿತ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ, ದಿವ್ವೇಲಾ ಮಾಧುರಿ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.. ಗೌರವ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೌರವ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕಿಚ್ಚ! ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಢವ ಢವ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿವ್ವೇಲಾ ಮಾಧುರಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವಾರ, ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.  

ದಿವ್ವೇಲಾ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಅವರಂತ ಫೈಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Divvala Madhuri EliminatedDivvala MadhuriBigg Boss Telugu 9bigg bossBigg Boss Telugu Season 9

Trending News