English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಇಬ್ಬರು ಟಾಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌! ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್..‌

ಇಬ್ಬರು ಟಾಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌! ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್..‌

Bigg boss double elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ರ ಹತ್ತನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 15, 2025, 05:21 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ರ ಹತ್ತನೇ ವಾರದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ
  • ಈ ವಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಧನಕಾರಕನ ಏಕಾಂಗಿ ಸಂಚಾರ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ, ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shukra Gochar
ಧನಕಾರಕನ ಏಕಾಂಗಿ ಸಂಚಾರ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ, ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
&#039;ಬಿಗ್ ಬಾಸ್&#039;ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು? 6 ವಾರಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಅಮೌಂಟ್‌
camera icon6
Chandraprabha Eliminated
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು? 6 ವಾರಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಅಮೌಂಟ್‌
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಸಮಂತಾ ಡೇಂಟಿಂಗ್‌ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..! ಈ ನಟರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರೇ
camera icon5
Samantha
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಸಮಂತಾ ಡೇಂಟಿಂಗ್‌ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..! ಈ ನಟರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರೇ
12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌
camera icon11
Trigraghi yoga
12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌
ಇಬ್ಬರು ಟಾಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌! ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್..‌

Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ರ ಹತ್ತನೇ ವಾರದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.. ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನುಜಾ ಅವರನ್ನು ಈ ವಾರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದರು.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಾರ, ತನುಜಾ ಮತ್ತು ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್, ಡೆಮನ್ ಪವನ್, ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭರಣಿ, ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ, ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್, ಸಂಜನಾ, ರಿತು ಚೌಧರಿ, ದಿವ್ಯಾ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವಾರದ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್, ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಸಭ್ಯ ಕೈ ಸನ್ನೆ.. ಟಾಸ್ಕ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡಿತಿರೋದು ಅನ್ಯಾಯ!? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸೊಲ್ವಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌?

ಆದರೆ, ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ. ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇತರ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮತದಾನದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. 

ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 11 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ, 10 ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ 5 ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿವೆ. ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಐದನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ.. ಈ ವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಸಭ್ಯ ಕೈ ಸನ್ನೆ.. ಟಾಸ್ಕ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡಿತಿರೋದು ಅನ್ಯಾಯ!? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸೊಲ್ವಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌?

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nikhil nair eliminateNikhil elimination10th week bigg boss telugu 9 elimination10th week eliminationBigg Boss Telugu 9

Trending News