ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್! ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್..‌

Bigg Boss Telugu 9: ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವಾರ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ರಿತು ಚೌಧರಿ, ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ, ಸಂಜನಾ, ಶ್ರೀಜಾ, ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ವಾರದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ, ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಜಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ತಮ್ಮ ಬಂಡಾಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಿಗ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್! ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಕಾಜೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ..
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಅವರ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಬಂಡಾಯದ ಮನೋಭಾವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಂತರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ದಿವ್ಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು, ಟಿವಿ ನಟ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್, ಅಲೇಖ್ಯ ಚಿಟ್ಟಿ ಪಿಕಲ್ಸ್ ರಮ್ಯಾ, ನಟ ಅಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಮೌನಿಶಾ ಚೌಧರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್! ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಕಾಜೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ..