Bigg Boss Elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ.. ಸಂಜನಾ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಸಂಜನಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 21, 2025, 01:57 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ
  • ಈ ಸೀಸನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ

Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ.. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳು, ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಐದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟಾಪ್ 5 ರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜನಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಮೂಲ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ. ಅಂತಿಮ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು.. ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ : ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ

ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಒಟ್ಟು 15 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜನಾ ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.80 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸಂಜನಾ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 42 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೆ, ಅವರು 50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಮೋಜು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಡೆಮನ್ ಪವನ್ ಮತ್ತು ತನುಜಾ ಅವರಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಿಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ : ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

