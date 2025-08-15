ಶಾಕಿಂಗ್‌.. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ..!

Amardeep Chowdary reveals : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ವಿಜೇತರಾಗದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.
ಈ ನಟ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಶೈಲಜಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲುಡು, ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಕಾಂಬೊದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಕ್ಕಣ್ಣ, ಉಂಗರಳ ರಾಂಬಾಬು, ಭಲೇ ಭಲೇ ಮೊಗಾಡಿವೊಯ್, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಮ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಮರ್ ದೀಪ್. ಅಮರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಚೌಧರಿ ಗರಿ ಅಬ್ಬಾಯಿ ನಾಯ್ಡು ಗರಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆತಂಕದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ನೋಯಿಸಿರಬೇಕು, ಅದು ಈಗ ನನಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅಮರ್ ದೀಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. ನಟನ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.