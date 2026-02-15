English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್! ಈ ಬಾರಿ ಹೋಸ್ಟ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Bigg Boss New Season: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 9 ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಶೋ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 15, 2026, 05:09 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್.. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 9 ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈಗ, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆಯಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.. ತಂಡವು ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತು ಕಳೆದ 9 ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಜೇತರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಸಖತ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ತಂಡವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತರಲಿದೆ. ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತಂಡವನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು.. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು..

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್, 6,7 ಸೀಸನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೀಸನ್ 8 ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೀಸನ್ 8 ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈಗ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಟಿಆರ್‌ಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  ಈ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು..  

ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ತಂಡವು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ರ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಶುರುವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವೆ.. 

ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು, ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ 9 ನೇ ಸೀಸನ್‌ವರೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ನಿರೂಪಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.

ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ.. ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ 9 ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ರ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

