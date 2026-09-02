'ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನಿರ್ತೀನಿ': 'ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ' ಕುಮಾರಿಗೆ ಆನೆ ಅಭಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಆಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-13'ರ 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಸಹೋದರತ್ವದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಂಜನಗೂಡಿನ 20 ವರ್ಷದ ಪಟಾಕಿ ಕುಮಾರಿ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ'ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕುಮಾರಿ, ತಾಯಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹೊಣೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾವೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ದಿನ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡುವಾಗ ಕುಮಾರಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಕಲರ್ಸ್ ತಂಡದವರು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶೋನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಇಕೋ ಲಿಫ್ಟ್' ಕುಮಾರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-10'ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಟ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕುಮಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, "ಲೋ ಪುಟ್ಟಿ, ನೀನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ರಾಖಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ," ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಂಗೆ ಹೆಸರಾದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆನೆ' ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..