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'ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನಿರ್ತೀನಿ': 'ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ' ಕುಮಾರಿಗೆ ಆನೆ ಅಭಯ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-13'ರ 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯ 'ಪಟಾಕಿ' ಕುಮಾರಿಗೆ ನಟ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿ, ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 02, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:32 PM IST
'ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನಿರ್ತೀನಿ': 'ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ' ಕುಮಾರಿಗೆ ಆನೆ ಅಭಯ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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