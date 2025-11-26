Water Melon Star Diwakar: ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು, ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಒಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಿವಾಕರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿವಾಕರ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ವಾರವೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಮದುವೆ?:
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲ, ಮೂರು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ; ಇಂದು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ದಿವಾಕರ್ ಭಾಷಣ:
ದಿವ್ಯಾ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂಟಿ. ನಾನು ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ". ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ:
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ, ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ.
"ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ 20 ಜನರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. "ನಟನಾ ದೈತ್ಯ" ಎಂಬ ಪದವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತರು ಯಾರು ಎಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ, ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
