Bigg Boss Winner: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19’ ವಿಜೇತ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ನಟಿ ನಿಧಿ ಶಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ನಟಿ ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 11, 2025, 02:06 PM IST
Bigg Boss Winner: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ನಟ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಈ ಸೀಸನ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸರಪಳಿಯೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

ಆದರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ‘ಅನುಪಮಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಟಿ ನಿಧಿ ಶಾ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, “ನಿಧಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಅನುಪಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿದ್ದರು” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೆ ನಿಧಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, “ಹಾ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ನಡುವಿನ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದು, ನೆಟಿಜನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ “ರೆಡ್ಡಿಟ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಡಂ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವದಂತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

‘ಅನುಪಮಾ’ಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ‘ಅನುಜ್ ಕಪಾಡಿಯಾ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ‘ಕಿಂಜಲ್ ಶಾ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರೂ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅವರ ರೀಲ್‌ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ ಗೌರವ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಾಸಿಪ್‌ಗೆ ಎಂಧನವಾಗಿವೆ.

ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್’ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಧುರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಿಧಿ ಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.

