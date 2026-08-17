Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೋಸನಾ..? ವಿನ್ ಆದವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಾರು ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೋಸನಾ..? ವಿನ್ ಆದವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಾರು ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ!

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.‌

Written ByBhimappa
Published: Aug 17, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:31 PM IST
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೋಸನಾ..? ವಿನ್ ಆದವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಾರು ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chamarajanagar Shootout Case; ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಿದ MLA.. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು?
2
3
4
5