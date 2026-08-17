Bigg Boss winner Pallavi Prashanth explained: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ, ಜಗಳ, ಮನೆ ಯಾರು ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆಟಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಬಿಡದೇ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೈಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾರು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಟ್..ಕಟ್.. ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎನ್ನುವ ಯುವ ರೈತ ತೆಲುಗಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಗೆಲುವಿನ ನಂತರದ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾರು, ನಕ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದರೇ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು. ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು, ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಕಾರು, ನಕ್ಲೇಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಿಂದ ಹಣ ಬಂತು. ಹಣ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 40 GST ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲೇ 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೇ ಮಾತ್ರ ಕಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಕಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುವುದು. ನಕ್ಲೇಸ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೇಲೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ 8.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಶೋನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಾಗ ಇರೋ ಖುಷಿ ಪ್ರೈಜ್ ಮನಿ ತಗೋಬೇಕಾದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ.
ಶೋ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಆಗುವುದೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರು, ನಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.