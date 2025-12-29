English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಡ್‌ ಟಚ್‌ ಜಗಳ..! ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನಾಯ್ತು?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ‘ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್’ ಆರೋಪ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 29, 2025, 06:38 PM IST
Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 85ನೇ ದಿನದ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಗಳದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ 15 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅರೋರಾ, ದಿವ್ಯಾ, ಸುಭಿಕ್ಷಾ, ಸಬರಿ, ಸಾಂಡ್ರಾ, ವಿನೋದ್, ಕಾಮರುದಿನ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಸೇರಿ ಕೇವಲ 9 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 12 ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 13ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 9 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮರುದಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ‘ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್’ ಕುರಿತು ಕಾಮರುದಿನ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಜಗಳದ ವೇಳೆ ಅರೋರಾ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಕಾಮರುದಿನ್, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಅರೋರಾ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.

ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.

