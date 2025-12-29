ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಡ್‌ ಟಚ್‌ ಜಗಳ..! ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನಾಯ್ತು?

Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 85ನೇ ದಿನದ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಗಳದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ 15 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅರೋರಾ, ದಿವ್ಯಾ, ಸುಭಿಕ್ಷಾ, ಸಬರಿ, ಸಾಂಡ್ರಾ, ವಿನೋದ್, ಕಾಮರುದಿನ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಸೇರಿ ಕೇವಲ 9 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 12 ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 13ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್' ಸೀಕ್ರೆಟ್! ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮದುವೆ ಗುಟ್ಟು..
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 9 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮರುದಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ‘ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್’ ಕುರಿತು ಕಾಮರುದಿನ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಜಗಳದ ವೇಳೆ ಅರೋರಾ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಕಾಮರುದಿನ್, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಅರೋರಾ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ..!
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.