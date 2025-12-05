BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಕಳ್ಳಾಟ..! ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ತಂಗಿ ಅಸಲಿ ಮುಖ

BBK 12:ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶುರುವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತೀ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರತೀಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಜಗಲಗಳು ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಉತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಆಗಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಕಳೆದೆಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಸುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಈ ಬಾರೀ ಯಾರು ಊಹಿಸದ ತಪ್ಪನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾಳ ಈ ಮಾಸ್ಟಾರ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವಂತೆ, ರೂಲ್ಸ್ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ಟಾಸ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾಳ ನಡೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಧನುಷ್ ಮುಂದೆ ಅವಳು ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ. ರಜತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಎರೆಡರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರಯವುದಕ್ಕೆ ವಾರಾತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ.