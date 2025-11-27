English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BBK 12 : ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ದ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ.. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯೇ ವೈರಿಗಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು?

BBK 12 :ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್‌ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್‌ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ರಕ್ಷಿತಾ ವರ್ತನೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 27, 2025, 02:36 PM IST
  • ಗಿಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್‌ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾಹ್ನವಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು
  • ಸಹೋದರಿಯಂತಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾನೇ ಗಿಲ್ಲಿಯ ವಿರುದ್ದ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ

BBK 12 : ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್‌ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್‌ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ರಕ್ಷಿತಾ ವರ್ತನೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. 

ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ ಕುಡಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಆತನನ್ನು ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಗೀತದ ಶಿವಾಲಯವ ಕಟ್ಟಿದ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್: ಬಸವಣ್ಣ ವಚನ ಸಿರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರೇ ಆದರೂ ರಕ್ಷಿತಾಳ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಪರ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಸಹೋದರಿಯಂತಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾನೇ ಈ ರೀತಿ ಗಿಲ್ಲಿಯ ವಿರುದ್ದ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಕ್ಷಕರು ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಬಾಷಣೆಯಿಂದ. ಗಿಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್‌ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾಹ್ನವಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೇ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡದೆಯೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ರಕ್ಷಿತಾಳ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ನಡುವೆ ಅಂತರ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌..

ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಕೊನೆಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗೋದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಹೊಸ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್‌ ಇರುವವರೆ ಕೊನೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಮನ್‌ ವಿಚಾರ. 

