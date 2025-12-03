English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್..! ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೆ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್..! ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೆ?

BBK Mid-Week Elimination Shock: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಯಾರು ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 3, 2025, 06:20 PM IST
  • ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ
  • ಈ ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್..! ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೆ?

BBK Mid-Week Elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ ಖನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಉಳಿದ ಐದು ಮಂದಿ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ, ತಾನ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್, ಅಮಾಲ್ ಮಲಿಕ್, ಫರ್ಹಾನ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್—ಇವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ವಾರದ ನಡುವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ವೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮಾಲ್ ಮಲಿಕ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನ ಭಟ್‌ಗೂ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ತಮ ವೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ತಾನ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದಿರುವ ವೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತ, ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗಲೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ.

 

