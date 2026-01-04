English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ತನ್ನ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕವನ ಹೇಳಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಅಯ್ಯೋ.. ವ್ಹಾವ್‌, ಛೇ ಎಂದ ಆಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ ಅರಂಭದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದು ಈಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 4, 2026, 05:12 PM IST
  • ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿದ ರಕ್ಷಿತಾ
  • ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಸರಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸು, ತುಂಡಾಯಿತು ನನ್ನ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಫುಲ್‌ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿರೋ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಂಗತಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವೆ. ಇದೀಗ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕವನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ತನ್ನ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಶ್ವಿನಿಯವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕವನ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ, ಏನೋ ಎಂದು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಹುಡುಗನ ಕುರಿತು ಕವನ ಹೇಳಿರೋದು ಹೀಗಿದೆ!

ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಗೆ ನೋಡ್ತಿನಿ, ಹುಡುಗಗೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್‌, ಆ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು. ಬಟ್‌ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನ್ನ ಮನಸಿಗೆ. ಆ ಹುಡುಗ ನಂತ್ರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತ್ರ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್‌ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ.. ಹೃದಯ ತುಂಡಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದೆ ಇದು ಕಣ್ಣು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸು, ತುಂಡಾಯಿತು ನನ್ನ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದು ನನ್ನ ಮನಸು, ಬಟ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್‌. ಆ ಹುಡುಗಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೇ.. ಪನಿಷಮೆಂಟ್‌ ಸಿಗ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLನಿಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಪ್ಲಾನ್.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು?

ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಹೌದು.. ಹಾರ್ಟ್‌ ಮನಸು ಎರಡು ಒಂದೇ.. ಅಯ್ಯೋ.. ವ್ಹಾವ್‌, ಛೇ.. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕವನ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವವೆಲ್ಲಾ ಹೊಸದೊಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪದಗಳು ರಕ್ಷಿತಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್‌ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಂತೂ ಮಜಾವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌!
 

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

