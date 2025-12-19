ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಮದುವೆಯಾಗೋಣ..! ನಡುರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗುಸು ಗುಸು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss love story : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಾಢವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 19, 2025, 06:48 PM IST
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಾಢವಾಗುತ್ತಿದೆ.
    • ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

VJ Paaru Kamrudin love : ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಲವ್‌ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಸಾರೀಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದುಂಟು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋಂದು ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ಶೋನಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.. ಸ್ವತಃ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ..

ಹೌದು.. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ, Bigg Boss 9 ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ.. ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಾಮರುದ್ದೀನ್ ವಿಜೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!

ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ಕನ್ನಡದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶೋ ಇದೀಗ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೆಡೆ ಫಿನಾಲೆ.. ಇನ್ನೊಂದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಕಾಮರುದ್ದೀನ್-ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..

ಯಸ್‌.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರವಿಲ್ಲ. ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಅದಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರೂ ಮಲಗಬಾರದು ಎಂದ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದರೆ, ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವ ಸೌಂಡ್‌ ಕೇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿತು. ತಕ್ಷಣ, ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎದ್ದರು.. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ...' ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕುರಿತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ನಾಯಿ ಏಕೆ ಬೊಗಳಿತು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮರುದ್ದೀನ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಗೆ "ಈಗ, ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೇ ಆದರೂ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು," ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು.

ಅದಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ವತಿ, "ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ?" ಎಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮರುದ್ದೀನ್, "ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳು. ನಿನಗೆ 29 ವರ್ಷ.. ಅದು ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು." ಎಂದು ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

