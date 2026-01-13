ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿರುದ್ದ ಏಕಾಏಕಿ ಗರಂ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ .. ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

Bigg Boss Kannada 12: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡವೇ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯ ಕುರಿತು ತಾವೇ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು.
ಹವರು ಕೂಡ ಹದೇ ತರ ಕನ್ನಡದವರು ಬಿಡಿ... ಹೇನು ಹನ್ಸೊಲ್ಲ ಹವರಿಗೆ #BBK12 #BBKSeason12 https://t.co/EGEUI6W2C9
— KuchBhi🤷🏻 (@Kuch_Bhi_4) January 13, 2026
ಈ ವೇಳೆ ‘ಛಲಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ’ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಮೊದಲಿಗೆ ‘ಚಲಗಾಥಿ ಅಶ್ವಿನಿ’ ಎಂದು ಬರೆದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ‘ಚಲಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ’ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಬರೆದ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ‘ಹಠವಾಧಿ’, ‘ಕಡಕ್’ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, “ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.