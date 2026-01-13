English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿರುದ್ದ ಏಕಾಏಕಿ ಗರಂ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ .. ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿರುದ್ದ ಏಕಾಏಕಿ ಗರಂ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ .. ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

ashwini gowda controversy: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 13, 2026, 01:55 PM IST
  • ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ
  • ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿರುದ್ದ ಏಕಾಏಕಿ ಗರಂ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ .. ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

Bigg Boss Kannada 12: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡವೇ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯ ಕುರಿತು ತಾವೇ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ರಜತ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಾಜಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಈ ವೇಳೆ ‘ಛಲಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ’ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಮೊದಲಿಗೆ ‘ಚಲಗಾಥಿ ಅಶ್ವಿನಿ’ ಎಂದು ಬರೆದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ‘ಚಲಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ’ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಬರೆದ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ‘ಹಠವಾಧಿ’, ‘ಕಡಕ್’ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣವಾಯಿತು "ಮಹಾನ್" ಚಿತ್ರದ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, “ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 

