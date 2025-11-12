English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss Chandraprabha : ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ತೊಟ್ಟು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮನೆಯವರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಎಲಿಮಿನಿಟ್‌ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 12, 2025, 12:02 PM IST
    • ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿವೆ.
    • ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಈ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Chandraprabha on elimination : ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಕೇವಲ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನನ್ನಂತರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ನಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹೇಳ್ತೇನೆ.. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?  

ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಹಾಗೂ ಸುಧಿ ಸೇಫ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಚಾವಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ನಾನೇ ಮನೆ ಮೇನ್‌ ಡೋರ್‌ ಬಡಿದು ಹೊರ ಬರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ. ಏಕೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನ ತಿಳಿಸುವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನೋಡಲ್ಲ ಎಂದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖ್ಯಾತ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು! ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು  

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುದಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತಿರಬಹುದು ಆದರೆ, ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ ಮುಂದಿನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ನೋವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

