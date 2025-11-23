English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • Bigg Boss : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿ..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ..

Bigg Boss : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿ..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ..

Bigg Boss: ಫೇಮಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:24 AM IST
  • ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

Bigg Boss : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿ..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ..

Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9.. ಈ ಬಾರಿ ಚದುರಂಗ ಅಲ್ಲ. ನಿರೂಪಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ರಣರಂಗ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ತೆಲುಗು ಈ ಸೀಸನ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಆಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಬಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತನುಜಾ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ ನಂತರ.. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಜೇತರ ರೇಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತನುಜಾ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರ ವಿಜೇತರಾಗಲು ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ದಿವ್ಯಾ ಹೊರಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳಿವು

ಇದೇ ವೇಳೆ.. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ದಮ್ಮು ಶ್ರೀಜಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಅನ್ಯಾಯದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎಂದರೆ ದಮ್ಮು ಶ್ರೀಜಾ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ರೀಎಂಟ್ರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆತಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಶ್ರೀಜಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶ್ರೀಜಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12 : "ಎಮೋಷನಲ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್‌ ಬೇಡ" ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್

"ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಶ್ರೀಜಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Bigg Boss 9 TeluguBigg Boss 9 Telugu UpdatesDammu SreejaDammu Sreeja newsDammu Sreeja bigg boss

Trending News