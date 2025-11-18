English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಅಲ್ಲ.! ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಷೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ನಟನ ನಿಜವಾದ ಊರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ?

ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಅಲ್ಲ.! ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಷೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ನಟನ ನಿಜವಾದ ಊರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ?

Dhruvanth Bigg Boss : ಎಂಥ ಗೊತ್ತುಂಟಾ.. ಅಂತ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡ್ರಾಮ ಮಾಡ್ತೀದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವೂ ಸಹ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 18, 2025, 05:46 PM IST
    • ಎಂಥ ಗೊತ್ತುಂಟಾ.. ಅಂತ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡ್ರಾಮ ಮಾಡ್ತೀದಾರೆ
    • ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
    • ನಾನೂ ಸಹ ಮಂಗಳೂರಿನವ ಎಂದಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್‌

ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಅಲ್ಲ.! ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಷೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ನಟನ ನಿಜವಾದ ಊರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ?

Bigg Boss Dhruvanth : ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಲೆ ಎಗರಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಡವನಲ್ಲಿ ಕಾರು, ಕುರಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಹ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಡವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಟಾಂಗ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು..

ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮಾತನಾಡುತ್ತ.. ನಾನೂ ಸಹ ಮಂಗಳೂರಿನವನು.. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಎಂಥ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ತಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾಳೆ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ.. ವೀಕೆಂಡ್‌ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಸೌತ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌..! ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಧ್ರುವಂತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಎಂಥ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧ್ರುವಂತ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾ..? ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರಾ..? ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಯಸ್‌.. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗಿನವರು.. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಮಧೂತ ಹನುಮಂತನ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ! ತಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂರಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್‌.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ.. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧ್ರುವಂತ್‌.. ನಾನು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆದವನು.. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹುಡುಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

