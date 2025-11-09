Divvala Madhuri income : ದುವ್ವಾಡ ಮಾಧುರಿ... ಈ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈಕೆ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾ ಮಾಧುರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಈಗ ಮಾಧುರಿ ಹೆಸರು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದುವ್ವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಬಂದವು. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಆ ಕ್ರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದರು.
ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋದೆ. ಹೊರಬರಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕಿ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಕೆಲವರು ಖ್ಯಾತಿಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.. ಕೆಲವರು ಬಹುಮಾನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.. ನೀವು ಏಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು... ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು.. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಂಭಾವನೆ ಅಗತ್ಯವೇನು..? ನಾನು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಡಿದರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. ಮಾಧುರಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ..