English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ 1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ: ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ದೊಡ್ಮನೆ

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ 1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ: ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ದೊಡ್ಮನೆ

Bigg Boss Divvala Madhuri : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲವೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಹಂತ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ.. ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ ಏಕೆ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 9, 2025, 04:03 PM IST
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲವೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಬರುತ್ತಾರೆ.
    • ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಜೀವನದ ಹಂತ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ..
    • ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ.. ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ ಏಕೆ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌..

Trending Photos

ಉತ್ತಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌ ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
ಉತ್ತಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌ ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಏಕಾಏಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold price today
ಏಕಾಏಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಒಂದಾಗಿ ನೂರು ಕಾಲ ಚನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌?
camera icon6
Suma Kanakala
ಒಂದಾಗಿ ನೂರು ಕಾಲ ಚನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌?
ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತಾ..? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು..
camera icon8
Property rights
ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತಾ..? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು..
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ 1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ: ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ದೊಡ್ಮನೆ

Divvala Madhuri income : ದುವ್ವಾಡ ಮಾಧುರಿ... ಈ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈಕೆ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾ ಮಾಧುರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈಗ ಮಾಧುರಿ ಹೆಸರು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದುವ್ವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು ಬಂದವು. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಆ ಕ್ರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ವಿಜಯ್‌ನೇ ಆಗೋದು" ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ! ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ಮ್ಯಾರೆಜ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದರು.

ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋದೆ. ಹೊರಬರಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ಹೇಳಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನು ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ.! ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮೀನಾ

ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕಿ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಕೆಲವರು ಖ್ಯಾತಿಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.. ಕೆಲವರು ಬಹುಮಾನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.. ನೀವು ಏಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು... ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು.. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಭಾವನೆ ಅಗತ್ಯವೇನು..? ನಾನು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಡಿದರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. ಮಾಧುರಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

bigg bossbigg boss 9Divvala MadhuriBigg Boss Divvala MadhuriDivvala madhuri property

Trending News