ಗಿಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ವರ್ತನೆ, ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾವ್ಯಾ!? ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಸಂಬಂಧ

Gilli Nata Kavya Shaiva : ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗಾಗ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರನ್ನು ರೇಗಿಸುತ್ತ, ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡುತ್ತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ..
ಹೌದು.. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು "ಕಾವು ಕಾವು" ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಗಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಜಗಳವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೀಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ನಡುವೆ ಲವ್ ಆಗುತ್ತೇ.. ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ಆಟವಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯ ಲವ್ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ..
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು, ಮನೆ ಮಂದಿಯನ್ನು ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೌನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಕೈಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕಪಲ್ ಇದೀಗ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆ ಬೇಸರ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಿಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾತನಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ.. ಎನ್ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ..? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ..? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ.. ನಿನ್ನ ರೇಗಿಸಬಾರದು ಅಲ್ವಾ.. ಸರಿ ಬಿಡು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ.. ಅಂದಿನಿಂದ ಜೋಡಿ ದೂರ ಆಗಿದೆ..