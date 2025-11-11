English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರ್‌, 100 ಕುರಿ.. ಸಿಂಪತಿಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ನಾ ಗಿಲ್ಲಿ! ದೃವಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು 100 ನಿಜ ಆದರೆ..

Bigg Boss gilli : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 11, 2025, 11:41 AM IST
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
    • ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇದರ ನಡುವೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..

Bigg Boss Gilli Kavya : ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಟಫ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತುಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

ಇದರ ನಡುವೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೃವಂತ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದರು... ಗಿಲ್ಲಿ ಬನಿಯನ್‌ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಮೈ ಕೈ ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಪತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರ್‌ ಇದೆ, ನೂರಾರು ಕುರಿ ಇವೆ.. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿ.. ಆದರೂ ಬನಿಯನ್‌ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿ ಮೇಲೆ ಲವ್! ಸಮಾಜವೇ ದೂಷಿಸಿದ್ರೂ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟ..

ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ 100 ಕುರಿ ಇವೆಯೇ.. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿಯಾ..? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ದೃವಂತ್‌ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ..

ದೃವಂತ್‌ ಮಾತಿಗೆ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ... ಹೌದು.. ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಾರ್‌ ಇದೆ.. ಆದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌.. ಬನಿಯನ್‌ ತೊಟ್ಟವರು ಬಡವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.. ನಾನು ಬಡವ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. 100 ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕುರಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಾವಿನ ವದಂತಿ: 'ನನ್ನ ತಂದೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ': ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಿ ದೃವಂತ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಆಗಿದ್ದಂತು ನಿಜ.. ಮುಖವಾಡ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾವೇ ಬಲಿಯಾದರು ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

