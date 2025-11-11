ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರ್‌, 100 ಕುರಿ.. ಸಿಂಪತಿಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ನಾ ಗಿಲ್ಲಿ! ದೃವಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು 100 ನಿಜ ಆದರೆ..

Bigg Boss Gilli Kavya : ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಟಫ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತುಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಇದರ ನಡುವೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೃವಂತ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದರು... ಗಿಲ್ಲಿ ಬನಿಯನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಮೈ ಕೈ ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಪತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರ್ ಇದೆ, ನೂರಾರು ಕುರಿ ಇವೆ.. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿ.. ಆದರೂ ಬನಿಯನ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು..
ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ 100 ಕುರಿ ಇವೆಯೇ.. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿಯಾ..? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ದೃವಂತ್ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ..
ದೃವಂತ್ ಮಾತಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ... ಹೌದು.. ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಾರ್ ಇದೆ.. ಆದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್.. ಬನಿಯನ್ ತೊಟ್ಟವರು ಬಡವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.. ನಾನು ಬಡವ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. 100 ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕುರಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದರು..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಿ ದೃವಂತ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಆಗಿದ್ದಂತು ನಿಜ.. ಮುಖವಾಡ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾವೇ ಬಲಿಯಾದರು ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..