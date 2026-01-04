English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg boss kannada elimination : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫೈಟ್‌ಗೆ ಫೈಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಯಾರೋ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ:   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 4, 2026, 01:09 PM IST
Bigg boss kannada elimination : ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಇಷ್ಟು ದಿನ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಹೊರತು ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌..! ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಹೊರಗೆ

ಪ್ರತಿವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಗುವವರ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು..ಆದ್ರೀಗ ಎಲ್ಲರಾ ಊಹೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ..ಹೌದು..ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು..ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ರಂಗೇರಿತ್ತು ರಫ್‌ ಅಂಡ್‌ ಟಫ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರು..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು..ನಾನೇ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕಿರೀಟ ಧನುಷ್‌ಗೆ ಒಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. 

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್​​ ದವಡೆಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಮಾಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಪೈಕಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರೇ ಸೇಫ್‌ ಆಗಿ ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..ಆದ್ರೀಗ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲಕ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..!

 

