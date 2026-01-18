bigg boss kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಅನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಜೇತರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾರು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ . ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಬಿಕೆ 12 ನೇ ಸೀಸನ್ ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ.
ವಾರಗಳ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಂತರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 18) ತಾರಾಬಳಗದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಮನರಂಜನೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಬಿಕೆ 12 ಫಿನಾಲೆ ಸಂಚಿಕೆಯು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 24/7 ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮನರಂಜನೆ, ರೋಮಾಂಚನ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬಿಬಿಕೆ 12 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೌಸ್ಮೇಟ್ಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಂಬರುವ ಬಿಬಿಕೆ 12 ಫಿನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ತಯಾರಕರು ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ,ರಘು, ಧನುಷ್ ಗೌಡ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಫಿನಾಲೆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಜೇತರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ವೀಟ್, ಬಿಬಿಕೆ 12 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 2 ರೊಳಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
#BBK12
Voting report (05:00Pm)#Gilli #Rakshitha #AshwiniGowda#Kavya #Raghu #Dhanush
(First position lead 45+ lakhs )#KichchaSudeep
— Honest Review 2.0 (@Honestreview03) January 15, 2026
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ ಮತದಾನದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಪ್ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ..
1- ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (ವಿಜೇತ)
2- ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ಪ್ರಥಮ ರನ್ನರ್ ಅಪ್)
3- ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಫಾ (ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್)
4- ಕಾವ್ಯ ಶೈವ (ತೃತೀಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್)
5- ಮುಟುಂಟ್ ರಘು (ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ)
6- ಧನುಷ್ ಗೌಡ (ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಈ ಭಾನುವಾರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಂತಿಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಫಿನಾಲೆ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
