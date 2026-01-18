English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಕುಚಿಕು ದೋಸ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮೊದಲನೇ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಹೆಸರು ಲೀಕ್‌..

ಕುಚಿಕು ದೋಸ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮೊದಲನೇ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಹೆಸರು ಲೀಕ್‌..

bigg boss kannada 12: ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು? ಮೊದಲ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 18, 2026, 09:00 AM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಅನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ?
  • ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 18) ತಾರಾಬಳಗದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಿದೆ.
  • ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Trending Photos

5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
camera icon8
post office time deposit scheme
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿ! ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Bigg Boss Kannada Season 12
ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price
ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
BBK 12 : 37 ಕೋಟಿ ಮತ ಪಡೆದು NO.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss voting record
BBK 12 : 37 ಕೋಟಿ ಮತ ಪಡೆದು NO.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಕುಚಿಕು ದೋಸ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮೊದಲನೇ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಹೆಸರು ಲೀಕ್‌..

bigg boss kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಅನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಜೇತರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾರು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ . ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಬಿಕೆ 12 ನೇ ಸೀಸನ್ ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾರಗಳ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಂತರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 18) ತಾರಾಬಳಗದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಮನರಂಜನೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಬಿಕೆ 12 ಫಿನಾಲೆ ಸಂಚಿಕೆಯು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 24/7 ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್..ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮನರಂಜನೆ, ರೋಮಾಂಚನ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬಿಬಿಕೆ 12 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೌಸ್‌ಮೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಂಬರುವ ಬಿಬಿಕೆ 12 ಫಿನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ತಯಾರಕರು ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ,ರಘು, ಧನುಷ್ ಗೌಡ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಫಿನಾಲೆ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಜೇತರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ವೀಟ್, ಬಿಬಿಕೆ 12 ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 2 ರೊಳಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ-ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್‌...! ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಪ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ..

 

 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ ಮತದಾನದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಪ್ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ..

1- ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (ವಿಜೇತ) 
2- ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ಪ್ರಥಮ ರನ್ನರ್ ಅಪ್) 
3- ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಫಾ (ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್) 
4- ಕಾವ್ಯ ಶೈವ (ತೃತೀಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್) 
5- ಮುಟುಂಟ್ ರಘು (ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ) 
6- ಧನುಷ್ ಗೌಡ (ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ) 

ಈ ಭಾನುವಾರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಂತಿಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಫಿನಾಲೆ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK: ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಖಡಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Bigg Boss Kannada 12 Finalebigg boss kannada 12 finale voting trendsbigg boss kannada 12 finale voting resultsbigg boss kannada 12 finale votingbigg boss kannada 12 finale voting trends today

Trending News