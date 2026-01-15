English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌..! ಪ್ರೋಮೋದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು?

ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌..! ಪ್ರೋಮೋದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು?

Bigg Boss Promo: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಮೋ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 15, 2026, 01:18 PM IST
  • ಫಿನಾಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಲವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಡೋ ಆಟದ ಹಿಂದೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ

ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌..! ಪ್ರೋಮೋದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು?

Bigg Boss Promo: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಮೋ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಡೋ ಆಟದ ಹಿಂದೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಆರಂಭದ ಕೆಲ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಗುಂಪುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರ ನಡುವೆ ಗಾಢ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್ಲಿ..! ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ರಾಣಿ’ ತಂಡದ ಅಮ್ಮ–ಮಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ರಘು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಫಿನಾಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಲವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದೋಷವೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

