Bigg Boss kannada season 12: ಸಶಬಿಗ್ಬಾಸ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತೆ.. ಈಗ ಅಂತಹದೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ 'ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ ವಿಥ್ ಬಾದ್ಷಾ ಸುದೀಪ' ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ಚಡ್ಟಿಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 'ಎಸ್' OR 'ನೋ' ರೌಂಡ್ ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯ ಚಡ್ಡಿಕದ್ದಿರೊದು ಅಂತಾ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಮನೆಮಂದಿಯ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಶರ್ಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರಂತೆ ಹೌದಾ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು..ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದನ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕುಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಯಾರೋ ಕದ್ದಿದಾರೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುವಿನ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸಿಹಿಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲವೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು..ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ನೂರಾರು ಕೋಟಿಯ ನಾಯಿಯ ಒಡೆಯ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ತೋರುಸ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಶಾಂಪೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಇವರು ಮೂರನೇ ವಾರದ ಮಿನಿ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಸಿಹಿಕಹಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಪಂದನಾ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.ಅಷ್ಟೇಯಾಕೇ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಶ್ ಕೂಡ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುದೀಪ್ ಎಲ್ಲಾರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸದಾ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಆಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು ರೀ ನೀವೇನಾದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ವಿ ನಗುತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು,ಅದರಲ್ಲೂ ಧನುಷ್ ಬಳಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ಅಂತೂ ಕಳೆದ ಸಂಡೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆದ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ದುಬಾರಿ ಚಡ್ಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದಂತೂ ನಿಜ. ಈ ವಿಚಾರ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಿದೆ.
