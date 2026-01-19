BBK12 Winner Gilli : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದೂರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮಿಗಿಲೇರಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ನಡೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
112 ದಿನಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿದ್ದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದಾಗ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. “ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಗಿಲ್ಲಿಯ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಜತ್, ರಘು ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ, “ಹೊರಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಂತೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಘು ಅಣ್ಣ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಜತ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ವಾಹಿನಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ, ವಾಹಿನಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. “ತನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಮೋಘ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತನಾಗಿ ಕರುನಾಡಿನ ಮನಗೆದ್ದ ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು” ಎಂದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕರೂ ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ನೆಲೆಯೂರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ವಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.