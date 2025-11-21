BBK 12 updates : ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗುಸು ಗುಸು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಜೋಡಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸುರಾಶಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಸೂರಜ್ - ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವಿನ ಲವ್ ಕಹಾನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಪಕ್ಕ ಹೋದ ರಾಶಿಕಾ ಗುಸು ಗುಸು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ.. ಇವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ..
ಮಲಗಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ರಾಶಿಕಾ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ.. ಆಗ ಸೂರಜ್ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.. ಆಗ ರಾಶಿಕಾ.. ಅದಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು.. ಅಂತ ಮತ್ತೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ.. ಆಗ ಏನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸೂರಜ್..
ಕೊನೆಗೆ ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ರಾಶಿಕಾನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳೂ ಸಹ.. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾಳೆ... ಇದಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇ ಏನೋ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾತ್ರಿಹೊತ್ತು ನಡೆದ ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.