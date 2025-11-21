English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Suraj Singh and Rashika : ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿಳುವುದು ಸಹಜ. ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವರೂ ಇದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 21, 2025, 05:29 PM IST
BBK 12 updates : ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಲವ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗುಸು ಗುಸು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ಹೌದು.. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಜೋಡಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸುರಾಶಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಬಿಡಲು ಕಾರಣವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೋಷ - ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌

ಸೂರಜ್​ - ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವಿನ ಲವ್​ ಕಹಾನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೂಲ್‌ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಸೂರಜ್‌ ಪಕ್ಕ ಹೋದ ರಾಶಿಕಾ ಗುಸು ಗುಸು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ.. ಇವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ..

ಮಲಗಿದ್ದ ಸೂರಜ್‌ ಹತ್ರ ಬಂದ ರಾಶಿಕಾ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಫೂಲ್‌ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ.. ಆಗ ಸೂರಜ್‌ ಅದು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.. ಆಗ ರಾಶಿಕಾ.. ಅದಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು.. ಅಂತ ಮತ್ತೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ.. ಆಗ ಏನ್‌ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸೂರಜ್‌..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ರಾಶಿಕಾ ಎದುರು ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾಕೆ? ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಮೈಂಡ್‌ಗೇಮ್‌

ಕೊನೆಗೆ ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ರಾಶಿಕಾನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳೂ ಸಹ.. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾಳೆ... ಇದಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್‌ ಏನಾದ್ರೂ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇ ಏನೋ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾತ್ರಿಹೊತ್ತು ನಡೆದ ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

