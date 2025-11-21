English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • BBK12: ರಾಶಿಕಾ ಎದುರು ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾಕೆ? ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಮೈಂಡ್‌ಗೇಮ್‌

BBK12: ರಾಶಿಕಾ ಎದುರು ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾಕೆ? ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಮೈಂಡ್‌ಗೇಮ್‌

bigg boss kannada: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ  ರಾಶಿಕಾ ಎದುರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದುಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ವಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಗಿಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 21, 2025, 04:02 PM IST
  • ಮೂರು ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಗಿಲ್ಲಿ ತಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು

Trending Photos

ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon6
gray hair
ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ
camera icon5
Gold price
ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ ರಣಬೀರ್‌..! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದೀಪಿಕಾ.
camera icon8
Deepika Padukone love story
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ ರಣಬೀರ್‌..! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದೀಪಿಕಾ.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Diabetes
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
BBK12: ರಾಶಿಕಾ ಎದುರು ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾಕೆ? ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಮೈಂಡ್‌ಗೇಮ್‌

bigg boss kannada: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ  ರಾಶಿಕಾ ಎದುರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದುಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ವಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಗಿಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಚೇಂಜ್‌ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಶಿಕಾ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮುಂಗೂಸಿ ತರ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಿದ್ದರು.ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ತಿರುಗುವಾಗಲೂ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ‌ ಬ್ಲ್ಯೂ ಟೀಂ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಟೀಂ ಎಂದು ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದರೆ, ರೆಡ್ ಟೀಂಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಯಕಿ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕೋ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು.  ಗಿಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಟ ಆಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್-ಆಲಿಯಾ‌ ಭಟ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು!? ಆಪ್ತರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ..

ಮೂರು ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಗಿಲ್ಲಿ ತಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಆ ವೇಳೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು.ಅವಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಶಿಕಾ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ  ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ "ರಾಶಿಕಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು.ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದೆ . ಆ ಗಿಲ್ಟ್ ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ"ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ರಾಶಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಗಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ರಾಶಿಕಾಗೆ ಫುಲ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಕರ್ಣ" ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..!

ಇತ್ತ  ರಾಶಿಕಾ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಶಿಕಾನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ  ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಾರ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಮಂದಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Bigg Boss Kannadagilli rashika unexpected captaincy chiocecontestants for Bigg Boss Kannada Season 12 include actorssocial media personalitiesand comedians like Cockroach Sudhi

Trending News