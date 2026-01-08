English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ʼತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ತಡ್ಕೋʼ.. ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್‌ ರಘು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮುಂದೆ ಸೊನ್ನೆಯಾದ್ರಾ? ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್..‌

ʼತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ತಡ್ಕೋʼ.. ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್‌ ರಘು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮುಂದೆ ಸೊನ್ನೆಯಾದ್ರಾ? ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್..‌

Bigg boss kannada12: ʼತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ತಡ್ಕೋʼ.. ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್‌ ರಘು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮುಂದೆ ಸೊನ್ನೆಯಾದ್ರಾ? ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಧ್ರವಂತ್‌ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿವರ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 8, 2026, 12:55 PM IST
  • ʻಟಿಕೆಟ್‌ ಟು ಫಿನಾಲೆ 6’ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಲು ಕಂಟೆಂಡರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ
    ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ -ಧ್ರುವಂತ್‌

Trending Photos

2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Google ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ..! ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ
camera icon7
Google Search
2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Google ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ..! ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ
ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!
camera icon6
ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..
camera icon8
Gold rate today
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon8
major changes in pension rules
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ʼತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ತಡ್ಕೋʼ.. ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್‌ ರಘು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮುಂದೆ ಸೊನ್ನೆಯಾದ್ರಾ? ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್..‌

Bigg boss kannada12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12’ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌6ಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯಲು ರಫ್‌ ಆಂಡ್‌ ಟಫ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ರಂಗೇರಿತ್ತು..ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.ʻಟಿಕೆಟ್‌ ಟು ಟಾಪ್‌ 6’ ಕಂಟೆಂಡರ್‌ ಆಗಲು ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿಶೇವಾಗಿ ʼತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ತಡ್ಕೋʼ ಅನ್ನೋ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು.. ನಿನ್ನೆ ಇದೀಗ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಘು ಹಾಗೂ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್‌ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಸುಲ್ತಾನನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇನಾ!

ʻತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ತಡೆದುಕೋʼ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಕಂಬ ಹಿಡಿದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್‌ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ರಾಶಿಕ ಹಾಗೂ ರಘು ಯಾವುದೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಟ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ರಾಶಿಕಾ ಹಾಗೂ ರಘುಗೆ ನೀರೆಚಿದ್ದಾರೆ. 

ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸ್‌ ತಾಳಲಾರದೇ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ..ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ  ಧರಿಸಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯದಂತೆ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ರಾಶಿಕ ಬೇಗನೇ  ಆಟವನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ರಘು ಅವರು 70.10 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಕಾಲ ಕಂಬ ಹಿಡಿದು ನಿಂತು. ಈ ಟೈಮ್‌ ಅನ್ನ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಈ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾವಿಬ್ಬರು ಗೆದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಜಯಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಸದ್ಯ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್‌ ನಡುವೆಯೇ ಟಾಪ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌  ಕಂಟೆಂಡರ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನಡೆಯಲಿದ್ದು..ಈ ಕುಚಿಕುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರೂ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigg boss kannada12druvanthAshwini GowdagillinataKavya

Trending News