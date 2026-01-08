Bigg boss kannada12: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್6ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ರಫ್ ಆಂಡ್ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ರಂಗೇರಿತ್ತು..ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.ʻಟಿಕೆಟ್ ಟು ಟಾಪ್ 6’ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಆಗಲು ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿಶೇವಾಗಿ ʼತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ತಡ್ಕೋʼ ಅನ್ನೋ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು.. ನಿನ್ನೆ ಇದೀಗ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಘು ಹಾಗೂ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ʻತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ತಡೆದುಕೋʼ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಕಂಬ ಹಿಡಿದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರಾಶಿಕ ಹಾಗೂ ರಘು ಯಾವುದೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಟ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ರಾಶಿಕಾ ಹಾಗೂ ರಘುಗೆ ನೀರೆಚಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸ್ ತಾಳಲಾರದೇ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ..ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯದಂತೆ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ರಾಶಿಕ ಬೇಗನೇ ಆಟವನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ರಘು ಅವರು 70.10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಕಂಬ ಹಿಡಿದು ನಿಂತು. ಈ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಈ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತಾವಿಬ್ಬರು ಗೆದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಜಯಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ನಡುವೆಯೇ ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು..ಈ ಕುಚಿಕುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
