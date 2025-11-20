English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ..! ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ.. ಆಗಿದ್ದೇನು?

Gilli Rakshita Shetty : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯಂತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು "ನನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿ" ಅಂತ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೌರವನ್ನೂ ನಿಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 20, 2025, 05:04 PM IST
Bigg Boss Kannada 12 updates : ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಂದನಾ, ಕಾವ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದ್ದು ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.. ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳು, ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೀಟಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

ಇದರ ನಡುವೆ ನನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ರಕ್ಷಿತಾ ತಿರುಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬಹುಷಃ ಗಿಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೂ ಸಹ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತು. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಗುಲಾಮ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.. ಅದೂ ಸಹ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. 

ಇದರ ನಡುವೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಿಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಇದೀಗ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ನೋ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ವಂಶದ ಕುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ರಘು ಅವರು ಕಿಚನ್‌ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗಿಲ್ಲಿ.. ನನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.. ಆಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ.. ನಿಮ್ಮ ವಂಶದ ಕುಡಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ..? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನಾ, ರಘು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಪಾಪ ಗಿಲ್ಲಿ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.. ಇದರನಂತಹ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

