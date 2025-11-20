ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ..! ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ.. ಆಗಿದ್ದೇನು?

Bigg Boss Kannada 12 updates : ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಂದನಾ, ಕಾವ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದ್ದು ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.. ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳು, ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೀಟಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಇದರ ನಡುವೆ ನನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ರಕ್ಷಿತಾ ತಿರುಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬಹುಷಃ ಗಿಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೂ ಸಹ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತು. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:180 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದ ಹಾಸ್ಯನಟ! ಇವರ ಅಳಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..
ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಗುಲಾಮ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.. ಅದೂ ಸಹ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಿಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಇದೀಗ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ನೋ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ವಂಶದ ಕುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದಾಗಲೇ ಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಹ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಈ ನಟ ಕೇಳಿದ್ದು..
ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ರಘು ಅವರು ಕಿಚನ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗಿಲ್ಲಿ.. ನನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.. ಆಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ.. ನಿಮ್ಮ ವಂಶದ ಕುಡಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ..? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನಾ, ರಘು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಪಾಪ ಗಿಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.. ಇದರನಂತಹ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು..