English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌..! ನಾಳೆ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ

ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌..! ನಾಳೆ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ

Bigg Boss mid week eviction : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂಥರಾ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.. ವಾರಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೊಗ್ತಾರೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 10, 2025, 03:37 PM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.
    • ಇದೀಗ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
    • ವಾರಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೊಗ್ತಾರೆ..?

Trending Photos

ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
camera icon5
ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
camera icon7
Karna serial
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
camera icon6
Gold Investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌..! ನಾಳೆ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ

Mid week elimination : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಶೋನಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತುಲುಪಿದೆ. ಈ ವಾರವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ನೀಡಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ಟಾಪ್ 5 ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ವಾರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಮಾಡಲಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದರೆ, ಟಾಪ್ 5 ಯಾರು ಎಂಬುವುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಲೇ ವಿಜೇತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತನುಜಾ ಮತ್ತು ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಕೂಡ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಯಜಮಾನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಈಗ, ಈ ವಾರ ಟಾಪ್ 5 ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಇಬ್ಬರು ಜನರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ವಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯ ವಾರದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. .

ಮೀಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಗುರುವಾರ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 
 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

bigg boss 9Suman Shettysanjanapawan kalyanTanuja

Trending News