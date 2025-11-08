English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss today Elimination : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ದಿನದಿಂದ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಭಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 8, 2025, 05:38 PM IST
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ದಿನದಿಂದ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಟಾಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
    • ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

Bigg Boss latest updates : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಸೀಸನ್‌ ನಂತೆ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರಂತೆ ಅತ್ತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮೂಲಕ ಶೋವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವತಃ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಹೌದು.. ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ 5ನೇ ವಾರದವರೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಮಂಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ..! ದಿಢೀರನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ತಲೈವಾ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ವೇಳೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ..

ಆದರೆ, ಈ ವಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೇ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ.. ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಆದರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನೆಂದರೆ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಭಾನುವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ.. ಶನಿವಾರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣವೆಂದರೆ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ ಈ ಶನಿವಾರ, ಅಂದರೆ ಇಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..

