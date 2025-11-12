English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ! ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಟಾಪ್‌ 3 ಸ್ಪರ್ಧಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ! ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಟಾಪ್‌ 3 ಸ್ಪರ್ಧಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Bigg Boss latest news : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೇಮ್ ಶೋ ಉತ್ತಮ ಟಿಆರ್‌ಪಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 12, 2025, 03:07 PM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೇಮ್ ಶೋ ಉತ್ತಮ ಟಿಆರ್‌ಪಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
    • ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿ ಮೇಲೆ ಲವ್! ಸಮಾಜವೇ ದೂಷಿಸಿದ್ರೂ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟ..
camera icon8
Hema Malini net worth
4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿ ಮೇಲೆ ಲವ್! ಸಮಾಜವೇ ದೂಷಿಸಿದ್ರೂ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟ..
ಬದಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ : ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೆತ್ತವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೆನ್ಶನ್
camera icon6
pension
ಬದಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ : ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೆತ್ತವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೆನ್ಶನ್
EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 7 ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
camera icon8
EPFO Rules Change
EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 7 ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Bollywood hair transplant
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ! ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಟಾಪ್‌ 3 ಸ್ಪರ್ಧಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Bigg Boss VJ Parvathy : ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಗ ಸೀಸನ್ 9 ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೇಮ್ ಶೋ 8 ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 9 ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹೌಸ್‌ಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್‌ಮೇಟ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್‌ಮೇಟ್‌ಗಳು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಪ್ಪಾ ಎಂದವನಿಗೆ ಲವರ್‌ ಆದ ನಟಿ! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೇ ಊಹಿಸದ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ

ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಟಿ ವಿಜೆ ಪಾರ್ವತಿ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣು ಊದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹಂಟ್ ಎಂಬ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಬರಿನಾಥ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

 

ಸಬ್ರಿನಾಥ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಊದಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಗಂಭೀರ ಗಾಯದ ನಂತರವೂ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದರು. ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪಾರ್ವತಿ ಟಾಪ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigg Boss vj parvathyVJ ParvathySabari NathanVJ Paarvathy bigg bossvj paaru

Trending News