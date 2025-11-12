ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ! ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಟಾಪ್‌ 3 ಸ್ಪರ್ಧಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Bigg Boss VJ Parvathy : ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಗ ಸೀಸನ್ 9 ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೇಮ್ ಶೋ 8 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 9 ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹೌಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಮೇಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಮೇಟ್ಗಳು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಟಿ ವಿಜೆ ಪಾರ್ವತಿ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣು ಊದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಹಂಟ್ ಎಂಬ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಬರಿನಾಥ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಬ್ರಿನಾಥ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಊದಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಗಂಭೀರ ಗಾಯದ ನಂತರವೂ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದರು. ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪಾರ್ವತಿ ಟಾಪ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.