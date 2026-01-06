ಟಾಪ್ 6ಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ರಂಗೇರಿದ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಅಖಾಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..!

Bigg boss kannada: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸೋತವರು ಸ್ಫರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ..ಈ ವಾರ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ..ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ರುವಂತ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾತೇ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತಾ ಅಷ್ಟ್ರರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡೆಸಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅವರು ಆಟ ಆಡಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವಂತ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಯನ್ನ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು..ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾರೀಯ ಟಾಸ್ಕ್ ರಂಗೇರಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ನಡುವೇ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಿದೆ..ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಠಿಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿಟಾಪ್ 6ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋಕೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದಾಗಿದೆ.
