BBK 12 Latest Update: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್'ಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವವರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಬಿಕೆ-12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್'ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ (ನ.19) ಪ್ರಸಾರವಾದ ಎಪಿಸೋಡ್'ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಾರದ ಬಿಬಿಕೆ 12 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಘು ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಾಕ್ಸಮರ, ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಅವರ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕದ ತಟ್ಟುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಡೋರ್ ತಟ್ಟಿದ್ರಾ..!
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಘು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಂಗೆ ಸೊಂಟು ನೋವಿದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಘು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ...! ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ... ನೆಟ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೈ ತೋರಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಘು 'ಹೇಯ್ ಕೈ ಇಳಿಸು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ತೋರಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡ' ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, "ಏನ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯಾ" ಅಂತಾ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋರು... ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾ? ಅಂತಾ ಅತ್ತು ಕೂಗಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೈಡ್ರಾಮಾವನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ.. ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸೀದಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಡೋರ್ ತಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಂತೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಎಷ್ಟೇ ಡೋರ್ ತಟ್ಟಿದ್ದರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ಕಂಡ ಮನೆ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಗಲಾಟೆ ನಡುವೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿರೊದು ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಘು ಕಾದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.