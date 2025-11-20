English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • Biggboss Kannada 12: ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರಾ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ!

Biggboss Kannada 12: ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರಾ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ!

Biggboss Kannada: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮಂದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ(ನ.19) ಎಪಿಸೋಡ್'ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-12 ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 20, 2025, 12:17 PM IST
  • ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್...
  • ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಘು
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದ್ರಾ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ..?

Trending Photos

ಧ್ರುವಂತ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು, ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ! ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು
camera icon5
bigg boss Dhruvanth
ಧ್ರುವಂತ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು, ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ! ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುತ್ತದೆ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಶನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon7
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುತ್ತದೆ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಶನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..
camera icon5
Fridge Precautions
ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..
ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
camera icon5
Chambal valley
ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
Biggboss Kannada 12: ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರಾ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ!

BBK 12 Latest Update: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್'ಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವವರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಬಿಕೆ-12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.  ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್'ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ (ನ.19) ಪ್ರಸಾರವಾದ ಎಪಿಸೋಡ್'ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಾರದ ಬಿಬಿಕೆ 12 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಘು ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವಾಕ್ಸಮರ, ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಅವರ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕದ ತಟ್ಟುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಡೋರ್‌ ತಟ್ಟಿದ್ರಾ..!
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಘು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಂಗೆ ಸೊಂಟು ನೋವಿದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಘು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ...! ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ... ನೆಟ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೈ ತೋರಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಘು 'ಹೇಯ್‌ ಕೈ ಇಳಿಸು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ತೋರಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡ' ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, "ಏನ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯಾ" ಅಂತಾ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಎಂಟ್ರಿ! ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಖಾಕಿ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ?

ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋರು... ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾ? ಅಂತಾ ಅತ್ತು ಕೂಗಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೈಡ್ರಾಮಾವನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ.. ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡಿದ  ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸೀದಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಡೋರ್‌ ತಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಂತೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಎಷ್ಟೇ ಡೋರ್‌ ತಟ್ಟಿದ್ದರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮಾತ್ರ ಡೋರ್‌ ಓಪನ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ಕಂಡ ಮನೆ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ 1 ರ ವಿನ್ನರ್‌ !?

ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಗಲಾಟೆ ನಡುವೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿರೊದು ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ರಘು ಕಾದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigg Boss Kannada Season 12Ashwini GowdaBigg Boss Kannada latest Newsbigg bossraghu

Trending News