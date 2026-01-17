English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • BBK12; ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಇಲಾಖೆ.. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12ಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..

BBK12; ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಇಲಾಖೆ.. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12ಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..

ರಣಹದ್ದುಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 17, 2026, 05:58 PM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಆರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ‌
  • ರಣಹದ್ದುಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು?
  • ಶೋ ಅಯೋಜಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಇಲಾಖೆ

Trending Photos

BBK 12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು.. ಪ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್!
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
BBK 12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು.. ಪ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್!
ಕಿಚ್ಚನ ವಿಶ್‌ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸಂಗತಿ
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ಕಿಚ್ಚನ ವಿಶ್‌ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸಂಗತಿ
ಮುಂದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
camera icon6
Gold rate
ಮುಂದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ.. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
camera icon5
BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ.. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
BBK12; ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಇಲಾಖೆ.. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12ಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12 ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಟಾಪ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಸ್ಟ್‌ಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12ರ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೂಂಟೆಂಟ್‌ ರಘು ಹಾಗೂ ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಾಂತ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ, ಅತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. 

ವಾರದ ಕಥೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಒಬ್ಬರು ರಣಹದ್ದು ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಸರಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಬಕ್‌ ಎಂದು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಹದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ರಣಹದ್ದುಗಳ ಕುರಿತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK12; ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರೋ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್‌ ಸಂಚಿಕೆಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಕುರಿತು ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹದ್ದುಗಳು ಈಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೇರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌, ಕಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿನಾ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

kichcha sudeepGilli NataKavya ShaivaBBK12Bigg Boss 12

Trending News