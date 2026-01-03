English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಗಿಲ್ಲಿ v/s ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಕಿರಿಕ್‌ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್‌..?

ಗಿಲ್ಲಿ v/s ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಕಿರಿಕ್‌ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್‌..?

Bigg boss kannada 12: ಈ ವಾರ ಫುಲ್‌ ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆದಿದೆ..ಒಂದ್ಕಡೆ ಮನೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ರಂಗೇರಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡ ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದಲೇ ಮನೆ ರಂಗೇರಿತ್ತು..ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 3, 2026, 05:02 PM IST
  • ಗಿಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ತರಾಟೆ
  • ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಸುದೀಪ್

Trending Photos

ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ RCB ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದರು?
camera icon5
ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ RCB ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಿದರು?
ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗಿದೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ.. ಮದ್ಯ ಫುಲ್‌ ಫ್ರೀ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
camera icon11
free alcohol
ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗಿದೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ.. ಮದ್ಯ ಫುಲ್‌ ಫ್ರೀ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
camera icon5
PF withdrawal online process
PF ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸತ್ಯ ಕೇವಲ ತಿಳಿದಿರುವುವುದ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ..
camera icon7
Indian currency history
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸತ್ಯ ಕೇವಲ ತಿಳಿದಿರುವುವುದ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ..
ಗಿಲ್ಲಿ v/s ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಕಿರಿಕ್‌ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್‌..?

Bigg boss kannada 12: ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಈ ವಾರ ಆರಂಭವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ..ಮೊದಲಿನಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾವು ಮೂಗೂಂಸಿಯಂತೆ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ವಾರವ ಕೂಡ ಅದೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂಟಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ..ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ರಿವರ್ಸ್‌! ಸುದೀಪ್‌ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಎಂದ ಧನುಷ್‌

Add Zee News as a Preferred Source

ಪರ್ಸನಲ್‌ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದಲ್ಲದೇ ಏಕವಚನದಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದ ಇನ್ನುಳಿದ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು..ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಾದು ನೋಡ ಬೇಕಿದೆ..

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮನೆಕೆಲಸ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ..ಈ ಹಿಂದೆ ರಘು ಅವರೊಂದಿಗೂ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈದಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ..ಕಡೆ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ನಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಕದತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ ವೇಳೆ ಕಿಚನ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ..ಈ ವಾಗ್ವಾದ ಅತಿರೇಖಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ..ಇಡೀ ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ರಂಪಾಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಈ ಇವರ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಾತು, ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗ  ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಲ್ಲಿ V/S ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌..ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

GilliashwinigowdaFightSudeeptake class

Trending News