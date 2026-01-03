ಗಿಲ್ಲಿ v/s ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಕಿರಿಕ್‌ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್‌..?

Bigg boss kannada 12: ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಈ ವಾರ ಆರಂಭವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ..ಮೊದಲಿನಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾವು ಮೂಗೂಂಸಿಯಂತೆ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ವಾರವ ಕೂಡ ಅದೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂಟಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ..ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ರಿವರ್ಸ್! ಸುದೀಪ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಎಂದ ಧನುಷ್
ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದಲ್ಲದೇ ಏಕವಚನದಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದ ಇನ್ನುಳಿದ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು..ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಾದು ನೋಡ ಬೇಕಿದೆ..
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮನೆಕೆಲಸ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ..ಈ ಹಿಂದೆ ರಘು ಅವರೊಂದಿಗೂ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈದಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ..ಕಡೆ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ನಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಕದತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ವೇಳೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ..ಈ ವಾಗ್ವಾದ ಅತಿರೇಖಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ..ಇಡೀ ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ರಂಪಾಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಇವರ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಾತು, ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಲ್ಲಿ V/S ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್..ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ