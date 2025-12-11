English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅಸಲಿ ಮುಖ..!

ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅಸಲಿ ಮುಖ..!

BBK :  ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾಮಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 11, 2025, 10:40 AM IST
  • ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ
  • ಅಶ್ವಿನಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅಸಲಿ ಮುಖ..!

BBK : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಒಡನಾಟಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ನೈಜ ಸ್ವಭಾವ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಮೃದುಸ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಅವರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಯಲಾಗಿತು. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರಜತ್ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಮಾತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ವರ್ತನೆಗೆ ತಿರುಗಿತು.

ರಜತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಂತೆ— ‘ಮೊದಲು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಇಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ?’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, “ಅವರಿಗೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೇ ಪಾಪ ಎನಿಸುತ್ತದೆ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, “ಅವರು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡರೆ ಅರೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬಲವಾದವರು ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಮೌನವಾಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ವರ್ತನೆಯ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

