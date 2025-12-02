BBK12; ಕಾವ್ಯ ಹಿಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಹಂಗಿಸಿದ ರಾಶಿಕಾ.. ಏನಂದ್ರು?

ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಈ ಬಿಗ್ ಶೋ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ವಾರ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಫ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಜಗಳದ ವೇಳೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಹಂಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿನ ಸಮರವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯ ಹಿಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಹಂಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ಸೂರಜ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕುಳಿತು ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ರಜತ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮುಸಿ ಮುಸಿ ಎಂದು ನಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲು ರಾಶಿಕಾ ಅವರು, ಗಿಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾಮಿಡಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಡ. ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಟನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ. ನೀನು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಗಿ ಇರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಾವು..ಗೀವು.. ಐ ಲವ್ ಯು, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಅಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪಗೆ ಹೇಳ್ತಿನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದನೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾವು..ಕಾವು..ಕಾವು ಅಂತ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿನ ಹಂಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಕಾವ್ಯ, ರಾಶಿಕಾ ಮಾತಿಗೆ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀನಗೂ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಡ. ಸೂರಜ್ ನೀನು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ, ಐ ಲವ್ ಯೂನಲ್ಲಿ, ಐ ಹೇಟ್ ಯುನಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಶಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇತ್ತು.
ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಸಮರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ರಾಶಿಕಾ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಷ್ಟ ಗುರು ಅದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಮಾತಿನ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತು.
