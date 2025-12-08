ಅತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯತನವೇ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ? ಗಿಲ್ಲಿಯ ವಿರುದ್ದ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಮನೆ ಮಂದಿ! ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ʻಈʼ ಪಟ್ಟ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK 12 :ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 8, 2025, 12:21 PM IST
  • ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗುತ್ತವೆ
  • ಹಾಸ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು

BBK 12 : ಭಾನುವಾರದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಸ್ತ್‌ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಕಿವಿಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.

ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಲವು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿದರು. ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಆಟದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಜೋಡಿ ಗೆದ್ದರು. ಆಟದ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದರು.

ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ‘ಏಣಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಹಾವು’ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು (ಏಣಿ), ಯಾರು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದವರು (ಹಾವು) ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾವು ಎಂದರು. ಕೆಲವರು ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದೂ ಕರೆದರು.

ಧನುಶ್, ರಘು, ಧ್ರುವಂತ್, ರಾಶಿಕಾ, ಸೂರಜ್, ಕಾವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ – ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾವಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕಾವ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, “ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದರು. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ಕಾವ್ಯಾ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿಗೇ ಏಣಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದರು.

ಇನ್ನು ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗುತ್ತವೆ, ಹಾಸ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ‘ಕುತಂತ್ರಿ’ ಎಂದೂ ಕರೆದರು. ಧನುಶ್ ಸಹ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ವಿಷಕಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಏಣಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿದರು. “ಗಿಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಏಣಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪಟ್ಟ ನೀಡುತ್ತಾ, “ಅವರು ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

 

