ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಕ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಮೊದಲಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸಂದರ್ಭ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಮಾಳು ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ನಡುವಿನ ಗಲಾಟೆ ತಾರಕ್ಕೇರಿದೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿನ ಸಮರವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಳು ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾಗಿಂತ ಮಾಳು ಅಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇ ತಡ ಸ್ಪಂದನಾ, ಬೆರೆಯವರನ್ನ ಪೋಟ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಆಡೋದು ಎಂದು ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಹೊರ ಹಾಕೋಕೆ ನೀನಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಕೋಡುತ್ತಿಯೋ ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು. ಮಾಳು ಅಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಮಾಳು ಅಣ್ಣನ ಕಳಿಸಿದ್ದೇ ರಕ್ಷಿತಾನ ಮಾತುಗಳು ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪಂದನಾ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಡೋದನ್ನ ಧ್ರವಂತ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಗಿಲ್ಲಿ, ರಾಶಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಗಳ, ಗಲಾಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
