Bigg Boss Kannada Season 12 Winner : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶುರುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 95 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಫಿನಾಲೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು..? ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಜೋರಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಕಾವ್ಯ ಹೆಸರು ವಿನ್ನರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಊಹೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾರಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಎನ್ನವು ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ.
ಹೌದು.. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಿಚ್ಚ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವ್ಯ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸಹ ಕಾವ್ಯ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಿಚ್ಚ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕಾವ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರು ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸುದೀಪ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಶೋನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ್ ಇಬ್ಬರ ಆಟದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಬಳಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇತ್ತು.. ಎನ್ನವುದು ಜನರ ಮಾತು.. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕು..