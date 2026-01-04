English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ.! ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರಂತೂ ಅಲ್ಲ

"ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌" ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ.! ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರಂತೂ ಅಲ್ಲ

BBK 12 Winner : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಾ..? ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:22 PM IST
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.
    • ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಾ..?

"ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌" ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ.! ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರಂತೂ ಅಲ್ಲ

Bigg Boss Kannada Season 12 Winner : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶುರುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 95 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಫಿನಾಲೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು..? ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಜೋರಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಕಾವ್ಯ ಹೆಸರು ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಊಹೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರ್‌ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾರಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು ಎನ್ನವು ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ.

ಹೌದು.. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಿಚ್ಚ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವ್ಯ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಬಂದಾಗ ಸಹ ಕಾವ್ಯ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌..! ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಹೊರಗೆ

ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಿಚ್ಚ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕಾವ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರು ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸುದೀಪ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ಶೋನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ್‌ ಇಬ್ಬರ ಆಟದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಬಳಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇತ್ತು.. ಎನ್ನವುದು ಜನರ ಮಾತು.. ಆದರೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕು..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

