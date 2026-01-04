English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಗಿಲ್ಲಿ ತರಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ! ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

ಗಿಲ್ಲಿ ತರಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ! ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

BBK12 winner prediction: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 4, 2026, 04:57 PM IST
  • ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು
  • ಗಿಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಆಟದ ಛಾಯೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

Gajakesari Raja Yoga: ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
camera icon18
Jupiter Transit effects
Gajakesari Raja Yoga: ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
ಜನವರಿ 7ರಂದು ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
camera icon5
budh nakshatra gochar
ಜನವರಿ 7ರಂದು ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
camera icon8
Pressure Cooker precaution
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌!
camera icon5
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌!
ಗಿಲ್ಲಿ ತರಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ! ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

BBK12 winner prediction: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಈ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದೇ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೊಡ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟದ ವೈಖರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟವನ್ನು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನನ್ನು ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾದ್ರೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಇಡೀ ಆದಾಯವನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತ

ಕಳೆದ ವಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಇತರರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, “ಬೇರೆಯವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಏನಾಯಿತು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, “ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌..! ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಹೊರಗೆ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, “ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟವನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ತರಾ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ್ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಅವರ ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಆಟದ ಛಾಯೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, “ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ.

GilliBigg Boss Kannada 12gilli bigg bossKiccha Sudeep commentsBigg Boss Finale

Trending News