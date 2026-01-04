BBK12 winner prediction: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದೇ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೊಡ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟದ ವೈಖರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟವನ್ನು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಇತರರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, “ಬೇರೆಯವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಏನಾಯಿತು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, “ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, “ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟವನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ತರಾ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ್ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಅವರ ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಆಟದ ಛಾಯೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, “ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ.